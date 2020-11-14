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Неуважна наречена випадково одягла весільну сукню навиворіт: епічні фото

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Неуважна наречена випадково одягла весільну сукню навиворіт: епічні фото - фото 1

Наречена замовила в інтернет-магазині приталену весільну сукню зі стразами, а їй прислали наряд вільного крою і без будь-яких прикрас. І ось у чому справа.

Дівчина Обрі, побачивши, що прийшла сукня зовсім не така, яку вона замовляла, відправила гнівного листа в магазин і додала знімки, які вона зробила під час примірки. Також клієнтка захотіла повернути витрачені на покупку кошти.

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Незабаром Обрі прийшла відповідь. Як з'ясувалося, вона одягла сукню навиворіт.

"Хто ж знав, що вони пришлють вивернуте навиворіт плаття! В кінцевому підсумку воно виявилося дуже красивим", – написала вона в закритій спільноті у Facebook.

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Джерело: news
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