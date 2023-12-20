Папа Римський дозволив священникам благословляти одностатеві пари

Папа Римський Франциск зробив ще один крок у напрямку прогресу в питаннях ЛГБТ у Римо-Католицькій Церкві. Він дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

Глава Ватикану вказав, що такі благословення можуть надаватися за певних умов для одностатевих та "не звичайних" пар. Але вони не повинні ставати регулярною частиною церковних обрядів чи пов'язуватися з цивільними союзами, чи весіллями.

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Святий престол підкреслив, що Церква продовжує визнавати шлюб виключно як союз між чоловіком і жінкою. Папа Римський Франциск затвердив ці зміни у понеділок, 18 грудня, через документ, виданий Ватиканом. У заяві Церква стверджує, що це є виявом того, що "Бог вітає всіх", проте документ підкреслює, що священники повинні взяти на себе відповідальність за прийняття рішень в кожному конкретному випадку.



Благословення не пов'язане з частиною церковних обрядів / Фото Chanledvid85

Кардинал Віктор Мануель Фернандес, представляючи текст, зазначив, що нова декларація залишається вірною традиційній доктрині Церкви щодо шлюбу.

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Однак він додав, що відповідно до "пастирського бачення" Папи, спрямованого на "розширення" привабливості католицької Церкви, нові вказівки дозволяють священникам благословляти стосунки, які залишаються грішними від погляду Церкви. Згідно з декларацією, ті, хто отримує благословення, "не зобов'язані мати попередньої моральної досконалості".