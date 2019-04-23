Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019 Голос країни

Названа оптимальна періодичність миття голови

  • 46
Важливо використовувати спеціальні засоби - фото 1
Важливо використовувати спеціальні засоби / Elle

Працівники кількох салонів краси в США розповіли, як часто слід мити голову. Дізнайтеся, чи правильно миєте голову саме ви!

На думку експертів, мити волосся шампунем і кондиціонером слід не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень. Щоденне миття може серйозно нашкодити волоссю.

І ще: Місячний календар стрижок на квітень 2019: коли стригти волосся

"При щоденному митті шампунь позбавляє шкіру голови натурального жиру, що призводить до сухості і ламкості волосся", – пояснив засновник нью-йоркського салону Джуліан Фарел.

Якщо ж волосся ламке, то мити їх варто ще рідше. Інший відомий стиліст Поль Кучінеллі розповів, що, якщо волосся пошкоджене через щоденні укладки, його варто мити не частіше двох разів на тиждень. Також важливо використовувати спеціальні засоби. Ще один експерт, стиліст американської мережі салонів Bauhaus Скотт Міллер теж сказав, що мити волосся кожен день все-таки не варто.

Названа оптимальна періодичність миття голови - фото 323389

Читайте також: Несподівана причина випадання волосся у чоловіків

Джерело: sciencealert
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 164
Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Стефані Сеймур (18+)
  • Вчора, 18:11
  • 1573
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 206
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Медицина