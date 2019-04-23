Названа оптимальна періодичність миття голови

Працівники кількох салонів краси в США розповіли, як часто слід мити голову. Дізнайтеся, чи правильно миєте голову саме ви!

На думку експертів, мити волосся шампунем і кондиціонером слід не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень. Щоденне миття може серйозно нашкодити волоссю.

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"При щоденному митті шампунь позбавляє шкіру голови натурального жиру, що призводить до сухості і ламкості волосся", – пояснив засновник нью-йоркського салону Джуліан Фарел.

Якщо ж волосся ламке, то мити їх варто ще рідше. Інший відомий стиліст Поль Кучінеллі розповів, що, якщо волосся пошкоджене через щоденні укладки, його варто мити не частіше двох разів на тиждень. Також важливо використовувати спеціальні засоби. Ще один експерт, стиліст американської мережі салонів Bauhaus Скотт Міллер теж сказав, що мити волосся кожен день все-таки не варто.

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