Панель на фасаді торгового центру у Китаї створює вражаючий 3D-ефект: відео

На фасаді торгового центру у діловому районі китайського міста Ченду з'явилася велика вигнута панель. Крім стандартної реклами, на панелі показували ролики з 3D-ефектом, який можна побачити без спеціальних окулярів.

Відео розійшлося у соцмережі Weibo, а потім потрапило й у Twitter і на Reddit. Користувачам технологія нагадала сцену з "Назад у майбутнє 2", де на Марті біля кінотеатру "нападає" акула-голограма.

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Найпопулярнішим роликом став політ космічного корабля, який нібито прямує з екрана на жваву вулицю. Для створення ефекту глибини потрібно дивитися на екран під певним кутом. За словами репортера Red Star News, існують й інші демонстраційні відео з тривимірним ефектом.

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