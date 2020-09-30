Aston Martin побудував розкішний заміський будинок: у ньому хотів би жити кожен

Студія Aston Martin Design і архітектурне бюро S3 Architecture представили проєкт заміського житлового комплексу Sylvan Rock, який розташується за дві години їзди від Манхеттену, штат Нью-Йорк, США. У такому будинку хотів би жити кожен.

Приватна резиденція виконана у модерністському стилі й крім житлового простору містить "автомобільну галерею".

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Резиденція Sylvan Rock – це оточена лісом і скельними утвореннями ділянка у 22,26 гектара, де крім головної будівлі, до якої веде звивиста під'їзна доріжка, розташований "оздоровчий павільйон", багатофункціональні гостьові будиночки і невелике сільгоспугіддя.

Дизайн "маєтку" описують як модерністський, "ідеально вписаний у контекст сільській місцевості", – наприклад, лінія даху вілли навмисно імітує зазубрені виступи скель, що йдуть в землю, наче будинок – продовження пейзажу.

Резиденцію Sylvan Rock оцінили у 7,7 мільйона доларів.

Серед інших особливостей комплексу – ефектне засклене від підлоги до стелі, оздоблення фасаду чорненим кедром і консольні (виступаючі назовні) апартаменти. У віллу можна потрапити через два входи: нижній зроблений прямо в скелі і веде в "автомобільну галерею", вітальню, кабінет і винний льох. Дизайн останнього виконаний у фірмовій "гратчастої" стилістиці Aston Martin.

Три невеликі будинки, що стоять збоку від основної будівлі, виступають у ролі гостьових, або можуть бути використані як офіси, місця для домашнього навчання або заняття спортом.

Студія Aston Martin Design уже не вперше бере участь у реалізації неавтомобільних проєктів. Команда дизайнерів під керівництвом Марека Рейхмана раніше попрацювала над інтер'єрами хмарочоса преміум-класу Aston Martin Residences, разом з Airbus Corporate Helicopters розробила дизайн вертольота ACH130 Aston Martin Edition, а також придумала вигляд трекового спортбайку AMB 001.

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