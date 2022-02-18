Pandora випустила колекцію на честь Месників: фанати MARVEL оцінять

Ювелірний бренд Pandora випустив спільну колекцію зі студією Marvel. Вона присвячена "Месникам", які вже стали найкасовішою кінофраншизою в історії.

У колекцію увійшли тематичні підвіски з героями й атрибутами "Месників". Мовиться про прикраси у вигляді Халка, Залізної людини, Чорної Пантери та Чорної Вдови, а також у вигляді щита Капітана Америки, молота Тора, дугового реактора Тоні Старка та рукавички Таноса.

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На кожній підвісці вигравірувана символічна для персонажа фраза – "Халк Руйнувати", "Знайди свою силу", "Ваканда Назавжди", "Взагалі, я можу" та "I love you 3000".

Підвіски позиціонуються як гендерно-нейтральні прикраси. Їх можна носити на різних основах Pandora – браслетах, сережках та моносережках, лаконічних ланцюжках з великими ланками та брелоках.

Надалі колекція Marvel x Pandora поповнюватиметься новими героями. В Україні предмети з неї можна замовити як на сайті бренду, так і придбати у крамницях.

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