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Італійський бренд випустив екологічні кросівки, переробивши 8 пластикових пляшок

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Кросівки B Sustainable від Boggi Milano - фото 1
Кросівки B Sustainable від Boggi Milano

У Boggi Milano з'явилася екологічна пара взуття для весняного сезону. Йдеться про кросівки B Sustainable, створені спільно з італійською маркою ACBC і які складаються переважно з перероблених матеріалів.

Верх кросівок складається з веганської альтернативи шкірі та вторинної поліефірної тканини ReBotilia із пластикових пляшок (на кожну пару йде вторинна сировина, еквівалентна вазі восьми пляшок). Пляшки видобувають з океанічного сміття. За властивостями отримане волокно не поступається первинному, але викиди вуглекислого газу під час виробництва скорочуються на 75%.

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При цьому поліефірний верх виходить міцним, при цьому дихаючим та комфортним. А підошва кросівок з ЕВА-піни та гуми забезпечує стійкість та амортизацію.

Бренд ACBC, із яким співпрацює Boggi Milano, першим в Італії отримав сертифікат екологічної відповідності B-Corp. Марка регулярно проводить дослідження та розробляє нові матеріали. При цьому ACBC керуються трьома основними правилами:

  • не використовувати сировину тваринного походження;
  • працювати з біологічною основою;
  • застосовувати якнайбільше перероблених матеріалів.

Нові кросівки B Sustainable вже можна купити на сайті Boggi Milano, ціна пари – 189 доларів.

Італійський бренд випустив екологічні кросівки, переробивши 8 пластикових пляшок - фото 497286

Італійський бренд випустив екологічні кросівки, переробивши 8 пластикових пляшок - фото 497287

Італійський бренд випустив екологічні кросівки, переробивши 8 пластикових пляшок - фото 497288

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