Пандемія віспи та комарі-вбивці в лабораторіях США: міфи, які розповсюджує росія

РФ поширює міфи не лише про Україну, а й загалом про здоров'я, щоб викликати паніку та відбілити власну репутацію. Що ж вигадали пропагандисти у липні – читайте далі.

Російські загарбники продовжують війну в Україні не лише на фронті, а й в інформаційному полі. Тому у МОЗ спільно з проєктом USAID Ukraine продовжують ділитись важливими новинами та спростовувати фейки про здоров'я та медицину з боку окупантів.

І ще: Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти

Укотре росія звинуватила ЗСУ у використанні цивільних об’єктів у воєнних цілях: цього разу Україна нібито розмістила РСЗО в одеській поліклініці, а харківську дитячу лікарню взагалі планувала підірвати. Також не припиняються спроби вигадати нові фейки про "біолабораторії США" – російські медіа повідомили, що українці хотіли "озброїти" комарів смертельними вірусами. Тим часом у світі продовжують поширювати фейки про мавпячу віспу, – діляться фахівці.

Про чуму в Україні:

Про підрив дитячої лікарні у Харкові:

Про ракетні установки в поліклініці в Одесі:

Про пандемію мавпячої віспи:

Про комарів зі смертельними вірусами:

Читайте також: Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці