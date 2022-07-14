Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти

Фейки від роспропаганди про здоров'я та медицину / National Cancer Institute on Unsplas

Російські окупанти продовжують війну в Україні не лише на фронті, а й в інформаційному полі. Пропагандисти умисно поширюють фейки, щоб посіяти паніку та підірвати підтримку українців. Дійшло навіть до неправдивих новин про чуму та холеру.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією про медицину та здоров'я для українців на офіційній сторінці у фейсбуці. Цього разу фахівці звернули увагу на чергову порцію фейків від роспропаганди, які активно поширюються в мережі.

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У соцмережах з’явилися повідомлення, що в Україні незабаром почнеться спалах холери, і поширювали фейк, ніби введення електронних медичних карток небезпечне для українців. У російському міноборони заявили, що українські військові планують розмістити засоби ППО на місці поховання померлих від чуми в Одесі, – йдеться у повідомленні.

Тому МОЗ разом з проєктом USAID Ukraine (USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров’я") та аналітичною платформою VoxCheck вирішили спростувати міфи про суспільне здоров'я, які умисно публікують в інформаційному просторі українців, росіян та білорусів.

Про спалах холери в Україні:

Про ППО на місці поховання померлих від чуми:

Знову про "біолабораторії" ЗСУ:

Про небезпеку електронних медичних карток:

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