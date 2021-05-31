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PANCHYSHYN – Минає день: дивіться новий кліп гурту на пісню-спогад
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Цієї весни гурт PANCHYSHYN презентує особливу пісню "Минає день", яку автор Остап Панчишин писав впродовж 7 років. Слухайте композицію та дивіться кліп на новий трек на Радіо MAXIMUM.
Як запевняє лідер гурту Остап Панчишин, "Минає день" – це пісня-сповідь. Нетипова її будова, а саме відсутність приспівів – не випадковість. Адже цей трек, як й саме життя – звучить без пауз та повторів, коли гармонія моменту породжує сама себе, передає Радіо MAXIMUM.
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Крім цього, гурт PANCHYSHYN представив кліп на нову пісню, режисером якого став кліпмейкер Валерій Погонський. Він захотів підкреслити необхідність цінувати кожну хвилину щастя, тому що воно, на жаль, завжди обмежується часом.
PANCHYSHYN – Минає День: дивіться онлайн новий кліп гурту
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