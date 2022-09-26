4 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм

Вересень – це не привід засмучуватись та вмикати ностальгію, адже можна налаштуватись на хороший настрій та переглянути вдале кіно. Ловіть порцію фільмів, які ідеально підійдуть для початку осені.

Вечори стають холоднішими, а напої з льодом змінюються на чай, тому саме ідеально провести вільний час за якимось затишним фільмом. Тому Радіо MAXIMUM зібрало найкраще кіно для того, щоб зустріти осінь з хорошим настроєм.

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Почати знову

Оригінальна назва мовою серіалу: Begin Again

Begin Again Жанр : романтика, драма

: романтика, драма Країна: США

США Режисер: Джон Карні

Джон Карні У головних ролях: Кіра Найтлі, Марк Руффало, Адам Левін, Кетрін Кінер, Гейлі Стайнфельд, Джеймс Корден, Мос Деф

Кіра Найтлі, Марк Руффало, Адам Левін, Кетрін Кінер, Гейлі Стайнфельд, Джеймс Корден, Мос Деф Тривалість: 105 хв.

105 хв. Рік: 2013

Сюжет: Грета та Ден мешкають у Нью-Йорку і випадкова зустріч об'єднує не лише їхні серця, а й творчість. Дівчина музикантка, а хлопець - колишній очільник музичного лейбла та легенда шоу-бізу. Тож не дивно, що це знайомство дозволяє їм створити дещо нове.

Почати знову, дивитись трейлер фільму онлайн:

Вік Адалін

Оригінальна назва мовою серіалу: The Age of Adaline

The Age of Adaline Жанр: романтика, фантастика, мелодрама

романтика, фантастика, мелодрама Країна: США

США Режисер: Лі Толанд Крігер

Лі Толанд Крігер У головних ролях: Блейк Лайвлі, Еллен Берстін, Міхиль Хейсман, Аманда Крю, Гаррісон Форд

Блейк Лайвлі, Еллен Берстін, Міхиль Хейсман, Аманда Крю, Гаррісон Форд Тривалість: 112 хв.

112 хв. Рік: 2015

Сюжет розгортається навколо чарівної Адалін, яка після незвичайної аварії припинила старішати. Тож вона виглядає завжди юною, але раз у 10 років повністю змінює свою особистість, оточення та роботу. Єдиними вірними супутниками залишаються донька, собака та сліпа подруга-піаністка. Але хто казав, що таке життя легке та захопливе?

Вік Адалін, дивитись трейлер фільму онлайн:

Амелі

Оригінальна назва мовою серіалу: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain Жанр : ромком, мелодрама

: ромком, мелодрама Країна: Франція

Франція Режисер : Жан-П'єр Жене

: Жан-П'єр Жене У головних ролях: Одрі Тоту, Матьє Кассовіц, Лорелла Кравотта, Серж Мерлін, Жамель Деббуз

Одрі Тоту, Матьє Кассовіц, Лорелла Кравотта, Серж Мерлін, Жамель Деббуз Тривалість : 122 хв.

: 122 хв. Рік: 2001

Сюжет: молода парижанка Амелі працює офіціанткою, але обожнює стежити за людьми та життям міста. А її яскрава уява доповнює все це історіями. Аж поки на вокзалі вона не знаходить фотоальбом та вирішує повернути його власнику. І тепер у неї попереду ще ті пригоди.

Амелі, дивитись трейлер фільму онлайн:

Зелена книга

Оригінальна назва мовою серіалу: Green Book

Green Book Жанр: драма, комедія, біографічний

драма, комедія, біографічний Країна: США

США Режисер: Пітер Фарреллі

Пітер Фарреллі У головних ролях: Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін

Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін Тривалість : 130 хв.

: 130 хв. Рік: 2018

Сюжет: оскароносна стрічка розповідає історію мандрівки дуже талановитого піаніста та його водія. Тут не лише важлива історія, яка є реальною, а й справді прекрасна осіння атмосфера.

Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:

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