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4 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
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Вересень – це не привід засмучуватись та вмикати ностальгію, адже можна налаштуватись на хороший настрій та переглянути вдале кіно. Ловіть порцію фільмів, які ідеально підійдуть для початку осені.
Вечори стають холоднішими, а напої з льодом змінюються на чай, тому саме ідеально провести вільний час за якимось затишним фільмом. Тому Радіо MAXIMUM зібрало найкраще кіно для того, щоб зустріти осінь з хорошим настроєм.
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Почати знову
- Оригінальна назва мовою серіалу: Begin Again
- Жанр: романтика, драма
- Країна: США
- Режисер: Джон Карні
- У головних ролях: Кіра Найтлі, Марк Руффало, Адам Левін, Кетрін Кінер, Гейлі Стайнфельд, Джеймс Корден, Мос Деф
- Тривалість: 105 хв.
- Рік: 2013
Сюжет: Грета та Ден мешкають у Нью-Йорку і випадкова зустріч об'єднує не лише їхні серця, а й творчість. Дівчина музикантка, а хлопець - колишній очільник музичного лейбла та легенда шоу-бізу. Тож не дивно, що це знайомство дозволяє їм створити дещо нове.
Почати знову, дивитись трейлер фільму онлайн:
Вік Адалін
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Age of Adaline
- Жанр: романтика, фантастика, мелодрама
- Країна: США
- Режисер: Лі Толанд Крігер
- У головних ролях: Блейк Лайвлі, Еллен Берстін, Міхиль Хейсман, Аманда Крю, Гаррісон Форд
- Тривалість: 112 хв.
- Рік: 2015
Сюжет розгортається навколо чарівної Адалін, яка після незвичайної аварії припинила старішати. Тож вона виглядає завжди юною, але раз у 10 років повністю змінює свою особистість, оточення та роботу. Єдиними вірними супутниками залишаються донька, собака та сліпа подруга-піаністка. Але хто казав, що таке життя легке та захопливе?
Вік Адалін, дивитись трейлер фільму онлайн:
Амелі
- Оригінальна назва мовою серіалу: Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain
- Жанр: ромком, мелодрама
- Країна: Франція
- Режисер: Жан-П'єр Жене
- У головних ролях: Одрі Тоту, Матьє Кассовіц, Лорелла Кравотта, Серж Мерлін, Жамель Деббуз
- Тривалість: 122 хв.
- Рік: 2001
Сюжет: молода парижанка Амелі працює офіціанткою, але обожнює стежити за людьми та життям міста. А її яскрава уява доповнює все це історіями. Аж поки на вокзалі вона не знаходить фотоальбом та вирішує повернути його власнику. І тепер у неї попереду ще ті пригоди.
Амелі, дивитись трейлер фільму онлайн:
Зелена книга
- Оригінальна назва мовою серіалу: Green Book
- Жанр: драма, комедія, біографічний
- Країна: США
- Режисер: Пітер Фарреллі
- У головних ролях: Вігго Мортенсен, Магершала Алі, Лінда Карделлін
- Тривалість: 130 хв.
- Рік: 2018
Сюжет: оскароносна стрічка розповідає історію мандрівки дуже талановитого піаніста та його водія. Тут не лише важлива історія, яка є реальною, а й справді прекрасна осіння атмосфера.
Зелена книга, дивитись трейлер фільму онлайн:
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