Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+)

  • 119
Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон знялася оголеною для журналу Vanity Fair Italia. Деякими кадрами красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одній із фотографій 52-річна Памела Андерсон без одягу сидить у кріслі. Зірка дивиться вгору, в її руках сигарета. На голові у знаменитості бігуді.

І ще: Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)

Пізніше актриса опублікувала фото, зроблені на яхті. На одному зі знімків вона одягнена в чорний комбінезон, який розхристаний на грудях. Волосся зірки розпущене, на обличчі сонцезахисні окуляри.

Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+) - фото 380897

Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+) - фото 380898

Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+) - фото 380899

Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+) - фото 380900

Памела Андерсон отримала всесвітню популярність завдяки ролі в телесеріалі "Рятувальники Малібу". Також вона відома і як фотомодель, яка позувала для чоловічого журналу Playboy. У 90-х роках Андерсон називали секс-символом США.

Читайте також: Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)
  • Вчора, 18:50
  • 1399
Тренди чоловічої моди 90-х, які будуть носити у 2020: найкращі чоловічі образи
  • Вчора, 16:30
  • 527
А грудей то нема: Надя Дорофєєва прикрила оголений бюст бестселером (фото 18+)
  • 18 cічня, 21:24
  • 5414
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз