Памела Андерсон знялася оголеною: гарячі фото секс-символу 90-х (18+)

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон знялася оголеною для журналу Vanity Fair Italia. Деякими кадрами красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На одній із фотографій 52-річна Памела Андерсон без одягу сидить у кріслі. Зірка дивиться вгору, в її руках сигарета. На голові у знаменитості бігуді.

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Пізніше актриса опублікувала фото, зроблені на яхті. На одному зі знімків вона одягнена в чорний комбінезон, який розхристаний на грудях. Волосся зірки розпущене, на обличчі сонцезахисні окуляри.

Памела Андерсон отримала всесвітню популярність завдяки ролі в телесеріалі "Рятувальники Малібу". Також вона відома і як фотомодель, яка позувала для чоловічого журналу Playboy. У 90-х роках Андерсон називали секс-символом США.

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