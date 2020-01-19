Дівчина тижня: відверта Аманда Ніколь заводить мережу пишними грудьми та сідницями (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Аманда Ніколь – модель та справжня зірка Instagram, яка заводить мережу гарячими фото.

Готовий до свіженької порції гарячих кадрів від спокусливої красуні? Тоді знайомимо тебе з зіркою Instagram Амандою Ніколь, яка зводить з розуму мережу апетитними формами та надвідвертими знімками.

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Саме сміливі кадри привели до успіху модель, якими вона ділиться в соцмережах. Рудоволоса красуня з ефектними формами просто любить красу жіночого тіла і не боїться чужої думки. Однак частина хлопців вважає, що, раз вона багата і сексуальна, це означає – утриманка. А ті, хто має до Аманди щирі почуття, відчувають страх перед настільки шикарною жінкою.

Красуня навіть зважилася завести анкету на сайті знайомств. Але ніхто не може повірити в справжність її профілю, адже вона надто хороша, щоб шукати кохання таким чином. Але в Аманди, яка вчиться в університеті на юриста, цілком серйозні наміри. Вона хоче знайти коханого, про який обіцяє дуже добре піклуватися.

І ми підготували для тебе найсексуальніші фото Аманди, які ти точно оціниш. І, можливо, ці кадри надихнуть познайомитися з дівчиною ближче та побудувати міцні стосунки з красунею. Насолоджуйся:

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