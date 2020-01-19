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Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі

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Теммі Хемброу показала фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-модель Теемі Хемброу продовжує тішити прихильників спокусливим фото. Ця дівчина не соромиться власних форм, адже активно працює над ними кожного дня.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Часто Теммі порівнюють з австралійською версією Кім Кардашян, адже вона має доволі ефектні форми та не соромиться їх демонструвати в екстравагантних образах та зовсім без одягу. Це підтверджує і недавнє селфі Хемброу, на якому важко не помітити її апетитну фігуру.

Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі - фото 380809

А ще білявка частенько забуває про спідню білизну, демонструючи свої принади:

Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі - фото 380807
Гаряча фітоняшка Теммі Хемброу захопила новим селфі - фото 380808

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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