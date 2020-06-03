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Памела Андерсон завела шанувальників сексуальним фото

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Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Американська актриса і фотомодель Памела Андерсон розбурхала мережу пікантним знімком.Зірка 90-х опублікувала в Instagram фото, на якому позує з вогненно-червоним волоссям в панчохах і чорному боді.

Відома 52-річна модель Памела Андерсон показала шанувальникам незвичайний образ, здивувавши зухвалістю.

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Так, на свіжому сміливому фото красуня позувала з червоним волоссям, доповнивши образ яскравим макіяжем. При цьому Памела була одягнута в панчохах і чорному боді, ставши на коліна на барній стійці. Поруч можна побачити пивний келих, в якому лежали гроші. Фотографія вийшла дуже соковитою і спокусливою.

Крім того, Андерсон опублікувала чорно-біле коротке відео, яке також захопило користувачі мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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