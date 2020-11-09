Памела Андерсон влаштувала вдома гарячу голу фотосесію: відверті кадри (18+)

Легендарна американська актриса та фотомодель Памела Андерсон порадувала свою мільйонну армію шанувальників в Instagram свіжими пікантним фото.

Американський секс-символ 90-х Памела Андерсон знялася у відвертій фотосесії, у рамках якої постала перед підписниками повністю оголеною. 53-річна зірка "Рятувальників Малібу" продемонструвала свої стрункі форми і пишні груди на чорно-білій фотографії.

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Бюст актриса прикрила рукою, а її талію прикрашає ланцюжок.

"Мій ланцюжок з рожевого золота. Одна з моїх найулюбленіших речей", – підписала публікацію Андерсон.

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