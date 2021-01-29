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Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля

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Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця - фото 1
Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця / dailymail

Зірка "Рятувальників Малібу" та секс-символ 90-х Памела Андерсон вийшла заміж вп'яте. Обранцем красуня став її охоронець Ден Хейхерст, з яким вона почала роман рік тому. Виявилося, що весілля відбулося ще в Різдвяний святвечір.

Таємне весілля відбулося у рідному містечку зірки – Ледісміт, на острові Ванкувер. До речі, саме тут одружилися батьки Памели Андерсон.

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"Я вийшла заміж на власності, яку купила у бабусі і дідуся 25 років тому. Тут одружилися мої батьки, і вони все ще разом. Я відчуваю, що завершила повне коло", – сказала модель.

Подружжя вирішило не святкувати пишне весілля, а провели романтичну і затишну церемонію. 53-річна Памела Андерсон вибрала спокусливу весільну сукню зі спідницею, корсетом і декольте.

"Я саме там, де повинна бути – в обіймах чоловіка, який мене щиро любить", – додала красуня.

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445344

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445345

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445346

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445347

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445348

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445349

Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця: фото з таємного весілля - фото 445350

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Джерело: dailymail
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