Памела Андерсон розлучилася з чоловіком після 12 днів шлюбу

Культова актриса і модель Памела Андерсон розійшлася із продюсером Джо Пітерсом після 12 днів шлюбу.

Пара не подавала документи для свідоцтва про шлюб, а тільки взяла перерву в стосунках.

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Андерсон пояснила, що вони з Пітерсом мають зрозуміти, чого хочуть від життя та один від одного. Про таємне заміжжя акторки стало відомо 21 січня. Закрита весільна церемонія відбулася в Малібу.

Романтичні стосунки з Пітерсом у Памели Андерсон вже були в середині 80-х років. Вони возз'єдналися кілька місяців тому і тримали свої стосунки в таємниці. Для Андерсон шлюб із Пітерсом став п`ятим. Весною 2019 року артистка розповіла, що причиною її розлучення з музикантом Кідом Роком став фільм Борат. Рока розлютила сцена, де головний герой вирішує викрасти Андерсон, яка виконувала камео.

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