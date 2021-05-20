Ештон Кутчер і Міла Куніс показали свій розкішний будинок: як живуть голлівудські зірки

Відомий голлівудські актори Ештон Кутчер та його дружина Міла Куніс продемонстрували журналістам свій будинок. На перебудову особняка пара витратила п'ять років і величезну суму грошей.

Маєток розташований у престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Хіллз і при цьому яскраво відрізняється від розкішних особняків інших знаменитостей, пише Architectural Digest. Будівля була спроєктована у 1930-х роках архітектором Самнером Сполдінгом. Його відремонтував у 1980-х роках дизайнер Анрі Семюел.

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Ми хотіли будинок, а не маєток. Щоб будинок виглядав як старий сарай, який був тут протягом десятиліть, а потім його переобладнали під житло. Але він також повинен був бути сучасним і актуальним, – описали зірки своє бачення.

Для нового дизайну подружжя обрало архітектора Говарда Бекена з фірми Backen & Gillam Architects AD100. Його роботи особливі підходом до використання "сільських" матеріалів і народних форм, які при цьому відрізняються естетичністю і функціональністю.

Ештон і Міла – двоє з найрозумніших і допитливих людей, з якими ми коли-небудь працювали. Ми обговорювали все: від розмірів балок до деталей поперечних зв'язків і стиків дерев'яних дощок і бетону. Ми не ведемо таких розмов з кожним клієнтом, – розповів Бекен.

Крім житлового будинку, особняк включає комору для розваг. Також на території є альтанка для барбекю і величезний басейн. А навколо будинку пара вирощує сільськогосподарські культури, тому неспроста називає свій будинок KuKu Farms.

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