Найкрасивіша жінка світу розбурхала "голою" фотосесією (18+)

Відома модель Белла Хадід опинилась у центрі обговорень через ефектну зйомку майже без одягу. Цю дівчину не дарма вважаються найкрасивішою у світі!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 35 мільйонів підписників. Така кількість шанувальників пояснюється тим, що дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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І недавні фото Белли це лише підтверджують, адже вони зроблені під час доволі пікантної зйомки для бренду Chrome Hearts. Хадід постала в образі барбі з червоним волоссям і високий червоних чобітках і майже без одягу. Звісно ж, така фотосесія не залишила байдужими фанатів, адже за короткий час зібрала понад мільйон лайків та тисячі компліментів.

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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