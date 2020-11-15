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Найкрасивіша жінка світу розбурхала "голою" фотосесією (18+)

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Белла Хадід показала оголені фото - фото 1
Белла Хадід показала оголені фото / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід опинилась у центрі обговорень через ефектну зйомку майже без одягу. Цю дівчину не дарма вважаються найкрасивішою у світі!

24-річна американська модель Белла Хадід активно працює не лише над власною кар'єрою, але й знаходить час для своєї сторінки в соцмережі Instagram, де у неї понад 35 мільйонів підписників. Така кількість шанувальників пояснюється тим, що дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та із радістю ділиться на сторінці майже всім, що трапляється у її житті.

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І недавні фото Белли це лише підтверджують, адже вони зроблені під час доволі пікантної зйомки для бренду Chrome Hearts. Хадід постала в образі барбі з червоним волоссям і високий червоних чобітках і майже без одягу. Звісно ж, така фотосесія не залишила байдужими фанатів, адже за короткий час зібрала понад мільйон лайків та тисячі компліментів.

Найкрасивіша жінка світу розбурхала 'голою' фотосесією (18+) - фото 435151

Найкрасивіша жінка світу розбурхала 'голою' фотосесією (18+) - фото 435152

Найкрасивіша жінка світу розбурхала 'голою' фотосесією (18+) - фото 435153

Джерело фото: instagram.com/bellahadid

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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