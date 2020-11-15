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Холостячка Топ-модель по-українськи

Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+)

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нові фото Теммі Хемброу - фото 1
нові фото Теммі Хемброу / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через сміливе вбрання та відсутність спіднього.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів.

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Це підтверджують і нові фото Теммі, на яких вона позує у крихітному топі та коротеньких джинсових шортах. Звісно ж, без білизни. Такий образ блогерки викликав справжній шквал компліментів.

Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+) - фото 435102

Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+) - фото 435103

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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