Фітоняшка засвітила фігуру в екстремальному топі (18+)

Популярна фітнес-модель Теммі Хемброу знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через сміливе вбрання та відсутність спіднього.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не має комплексів.

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Це підтверджують і нові фото Теммі, на яких вона позує у крихітному топі та коротеньких джинсових шортах. Звісно ж, без білизни. Такий образ блогерки викликав справжній шквал компліментів.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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