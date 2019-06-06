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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

Памела Андерсон підкорила публіку відвертим міні-платтям

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Увагу публіки привернули не груди американської актриси - фото 1
Увагу публіки привернули не груди американської актриси / pohnews.org

Днями папараці зняли секс-зірку Памелу Андерсон на вході в знамените паризьке кабаре Crazy Horse, де відбулася прем'єра одного з нових розважальних шоу.

Всі ми давно знаємо про пристрасть Памели до збільшення грудей. Втім, ймовірно, останнім часом зірка сильно захопилася і перетворенням обличчя.

І ще: Памела Андерсон у новій пікантній фотосесії зі своїм нареченим

Пем не раз збільшувала, зменшувала, а потім знову змінювала розмір бюста. Ймовірно, з роками Андерсон познайомилася ближче і з пластикою інших зон: чим ще можна пояснити її моложавий вигляд?

Цього разу увагу публіки привернули не груди американської актриси, а її погляд. Здається, недавно Андерсон зробила блефаропластику. Ймовірно, хірург трохи перестарався з підтяжкою, на знімках видно, яким прижмуреним поглядом тепер володіє Памела.

Памела Андерсон підкорила публіку відвертим міні-платтям - фото 332298

Памела Андерсон підкорила публіку відвертим міні-платтям - фото 332299

Памела Андерсон підкорила публіку відвертим міні-платтям - фото 332300

Читайте також: Секс-символ — кліше: Памела Андерсон дала відверте інтерв'ю

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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