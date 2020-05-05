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Памела Андерсон без білизни показала всю свою красу

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Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / pinterest

Секс-символ Памела Андерсон показала нове гаряче фото. Шанувальники у захваті від красуні!

Американська актриса Памела Андерсон показала свої принади в незвичайному ракурсі.

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На фото знаменитість позує в блискучому коротенькому платті і нагнулася трохи вперед, для більш спокусливої пози. У своєму Іnstagram зірка завантажила гарячі сторіс. Можна легко помітити, що Андерсон без білизни і рукою пригорнула пишні груди, щоб вони здавалися ще більшими. Другою рукою зірка підняла свій наряд знизу, спокушаючи ще більше.

Фанати не змогли прокоментувати публікацію або поставити їй лайки. Все через те, що Андерсон викинула кадр в сторіс Instagram, де немає таких інструментів.

Памела Андерсон без білизни показала всю свою красу - фото 402091

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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