Паляниця з полуницею: незвичний рецепт випічки від Ектора

Відомий та зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився у своїх соцмережах рецептом ароматної та смачної сезонної паляниці. Рецепт простий і під силу всім, головний інгредієнт – полуниця. Спробуйте і ви!

Головний у журі кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво не раз розповідав про свою любов до України, адже тут він вже живе роками. На цей раз він запропонував своїм підписникам приготувати українську паляницю, але не просту, а солодку і з полуницею. Це чудовий варіант літнього десерту!

І ще: Солоні мафіни з сиром та шпинатом: рецепт від Клопотенка

Інгредієнти:

Яйця – 2 шт

Цукор – 90 грамів

Ванільний цукор – 10 грамів

Йогурт без додавань – 200 грамів

Олія – 120 грамів

Розпушувач – 10 грамів

Борошно – 220 грамів

Полуниця – 300 грамів + 1 ст. л. крохмалю

До теми: Скрембл зі шпинатом: рецепт сніданку за 5 хвилин