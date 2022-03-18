Паливо для українців подешевшало: скільки зараз коштують бензин та дизель

Мінекономіки опублікувало середню вартість палива після рішення про зниження цін. Так ціни на бензин знизилися на 7 гривень, на дизпаливо – на 5 гривень.

В Україні 18 березня суттєво знизились ціна на пальне. Про це розповів перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

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"Завдяки послідовним діям уряду та Верховної Ради, яка ухвалила урядовий законопроєкт щодо зниження податків на пальне, ціна на пальне в Україні суттєво знизиться", – зазначив заступник голови Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,42 грн/літр, на дизпаливо 37,05 грн/літр.

Завдяки цьому можна акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, зокрема продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги!

Паливо для українців подешевшало

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