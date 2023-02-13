Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин

Приготуйте вдома смачний та корисний перекус – рибні палички з тофу та норі! Цей варіант підійде і на закуску, і у доповненні до основних страв. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт паличок з тофу.

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За морозів організм людини особливо потребує поживних речовин. Усі ми хоч раз у житті відчували, як настання зими сприяє апетиту. Сьогодні поповнюємо скарбничку рецептів корисною та поживною стравою – паличками з тофу", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

1 кг сиру тофу

100 мл соєвого соусу

100 мл води

3 листи водоростей норі

соняшникова олія та спеції до смаку

Рецепт:

Наріжте сир невеликими паличками. Викладіть їх в окрему місткість, залийте соєвим соусом і водою у співвідношенні 1:1. Додайте спеції та залиште на 30 хвилин. Розріжте кожен лист норі на чотири рівних частини. У кожну загорніть паличку з тофу. Смажте палички на середньому вогні на пательні з олією.

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