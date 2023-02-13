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Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин
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Приготуйте вдома смачний та корисний перекус – рибні палички з тофу та норі! Цей варіант підійде і на закуску, і у доповненні до основних страв. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!
Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт паличок з тофу.
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За морозів організм людини особливо потребує поживних речовин. Усі ми хоч раз у житті відчували, як настання зими сприяє апетиту. Сьогодні поповнюємо скарбничку рецептів корисною та поживною стравою – паличками з тофу", – йдеться в описі до рецепта.
Інгредієнти:
- 1 кг сиру тофу
- 100 мл соєвого соусу
- 100 мл води
- 3 листи водоростей норі
- соняшникова олія та спеції до смаку
Рецепт:
- Наріжте сир невеликими паличками.
- Викладіть їх в окрему місткість, залийте соєвим соусом і водою у співвідношенні 1:1.
- Додайте спеції та залиште на 30 хвилин.
- Розріжте кожен лист норі на чотири рівних частини.
- У кожну загорніть паличку з тофу.
- Смажте палички на середньому вогні на пательні з олією.
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