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Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин

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Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин - фото 1

Приготуйте вдома смачний та корисний перекус – рибні палички з тофу та норі! Цей варіант підійде і на закуску, і у доповненні до основних страв. Читайте далі та дізнайтеся, як їх приготувати!

Платформа "Бережи себе" опублікувала смачний рецепт паличок з тофу.

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За морозів організм людини особливо потребує поживних речовин. Усі ми хоч раз у житті відчували, як настання зими сприяє апетиту. Сьогодні поповнюємо скарбничку рецептів корисною та поживною стравою – паличками з тофу", – йдеться в описі до рецепта.

Інгредієнти:

  • 1 кг сиру тофу
  • 100 мл соєвого соусу
  • 100 мл води
  • 3 листи водоростей норі
  • соняшникова олія та спеції до смаку
Палички з тофу – рецепт ідеальної закуски за кілька хвилин - фото 519719

Рецепт:

  1. Наріжте сир невеликими паличками.
  2. Викладіть їх в окрему місткість, залийте соєвим соусом і водою у співвідношенні 1:1.
  3. Додайте спеції та залиште на 30 хвилин.
  4. Розріжте кожен лист норі на чотири рівних частини.
  5. У кожну загорніть паличку з тофу.
  6. Смажте палички на середньому вогні на пательні з олією.

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