Фокачча з томатами та моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну страву з італійської кухні. Він закликає спробувати фокаччу з томатами та моцарелою. Скуштуйте і ви вдома такий італійський коржик!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати фокаччу з томатами та моцарелою.

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Знаю, як сильно полюбляєте італійську кухню, а тому вирішив поділитися рецептом тієї самої фокаччі — італійського пшеничного коржика", – зазначає кухар.

Інгредієнти:

Тепла вода – 2 склянки

Сухі дріжджі – 2 ст.л.

Сіль – 1 ч.л.

Борошно – 500 г

Цукор – 2 ч.л.

Оливкова олія

Базилік – 10 г

Цибуля – 20 г

Розмарин сухий – 10 г

Оливкова олія – 10 мл

Томати – 200 г

Оливкова олія – 10 мл

Часник – 5 шт.

Кінза – 10 г

Духовку ставимо на 180 градусів.

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