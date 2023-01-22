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Фокачча з томатами та моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво

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Фокачча з томатами та моцарелою – рецепт від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво - фото 1

Відомий в Україні шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками в соцмережах новим рецептом, щоб ви спробували оригінальну страву з італійської кухні. Він закликає спробувати фокаччу з томатами та моцарелою. Скуштуйте і ви вдома такий італійський коржик!

Ектор Хіменес-Браво ділиться оригінальними та перевіреними рецептами смачних страв. На цей раз він пропонує приготувати фокаччу з томатами та моцарелою.

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Знаю, як сильно полюбляєте італійську кухню, а тому вирішив поділитися рецептом тієї самої фокаччі — італійського пшеничного коржика", – зазначає кухар.

Інгредієнти:

  • Тепла вода – 2 склянки
  • Сухі дріжджі – 2 ст.л.
  • Сіль – 1 ч.л.
  • Борошно – 500 г
  • Цукор – 2 ч.л.
  • Оливкова олія
  • Базилік – 10 г
  • Цибуля – 20 г
  • Розмарин сухий – 10 г
  • Оливкова олія – 10 мл
  • Томати – 200 г
  • Оливкова олія – 10 мл
  • Часник – 5 шт.
  • Кінза – 10 г

Духовку ставимо на 180 градусів.

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