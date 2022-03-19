"Пали ворога, а не свою землю": у ДСНС закликали українців не палити траву

В Україні все частіше фіксують пожежі сухої трави та листя. Рятувальники просять робити так, щоб на ділянках було менше сміття, а купи сухої трави, зрізані або сухі гілки – виносити на звалище.

З таким проханням до громадян звернулася Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС пропонують громадянам забути про цю варварську практику випалювання усього зайвого разом з зеленим фондом нашої країни.

"Так сталося, що війна на нашу землю прийшла саме в той час, коли громадяни розпочинають господарські роботи та відчайдушно ведуть боротьбу зі сміттям та залишками рослинності. На жаль, ми не можемо різко подвоїти кількість рятувальників, частина яких, замість ліквідації наслідків воєнних дій, буде змушена виїжджати на виклики про пожежі чагарників", – зазначили у ДСНС.

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