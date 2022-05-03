Десантники показали з дрона, як знищують танки окупантів: відео

Бійці Збройних сил України активно працюють над ліквідацією ворожої техніки. Окупанти втратили ще кілька танків. Дивіться відео атаки.

Так, підрозділ українських десантно-штурмових військ показав, як трощить танки окупантів. Процес ліквідації російської військової техніки зняли з безпілотника, а відео з'явилося на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Facebook.

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Ось так працюють артилерійські підрозділи 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю артилеристи-десантники знищують російські танки. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди перші! Слава Україні! – йдеться в описі до ролика.

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Станом на сьогодні, 3 квітня, ЗСУ ліквідували уже понад 24 200 російських солдатів та 1 062 танки. Повне зведення виглядає так:

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