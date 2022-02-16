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Флагмани Samsung, Apple, Google та Xiaomi зійшлися у битві автономності

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Блогер протестував автономність флагманських смартфонів - фото 1
Блогер протестував автономність флагманських смартфонів

Автор популярного YouTube-каналу Mrwhosetheboss провів порівняльне тестування автономності флагманських смартфонів різних брендів. Дивіться, який смартфон найдовше протримався на одному заряді акумулятора.

У випробуванні брали участь Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos), Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro та Xiaomi 12 Pro. Весь процес тестування блогер зняв на відео.

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На початку ролика блогер підкреслив, що на всіх гаджетах були встановлені стандартні налаштування, а їх акумулятори заряджені на 100%. Після першого "раунду", що охоплює півгодинний перегляд потокового відео та 30-хвилинну ігрову сесію, у лідери вийшов iPhone 13 Pro Max, у якого залишився 91% заряду акумулятора. Samsung Galaxy S22 Ultra та Xiaomi 12 Pro за підсумками випробування зберегли 87% місткості акумулятора.

Підсумовуючи перший етап, автор ролика зазначив, що місткість не завжди відіграє ключову роль, оскільки у смартфона Apple вона становить 4352 мАг, а у нового флагмана Samsung – 5000 мАг. Він припустив, що південнокорейська компанія може покращити енергоефективність пристрою з подальшими оновленнями програмного забезпечення.

Другим випробуванням став рендеринг відео. Найшвидше з ним впорався iPhone 13 Pro Max. Він же виявився переможцем у загальному заліку, протримавшись на одному заряді 10 годин та 27 хвилин. Samsung Galaxy S22 Ultra та Galaxy S21 Ultra пропрацювали у такому режимі 8 годин і 8 хвилин та 8 годин і 15 хвилин відповідно. Четверте місце посів Xiaomi 12 Pro (7 годин 34 хвилини), а останнє дісталося Google Pixel 6 Pro, який протримався на 28 хвилин менше.

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