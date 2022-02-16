Exynos проти Snapdragon: дві версії Samsung Galaxy S22 Ultra порівняли у тестах

Техноблогер із Туреччини опублікував результати порівняння продуктивності версій Galaxy S22 Ultra з процесорами Exynos та Snapdragon. Підсумки тестування новинок він продемонстрував у форматі відеоролика на своєму YouTube-каналі.

У ролі робочого інструменту ентузіаст вибрав популярний бенчмарк 3DMark, здатний завантажити як центральний, так і графічний процесор мобільного пристрою. Дивіться на відео, яка версія смартфона Galaxy S22 Ultra впоралася краще з поставленими завданнями.

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За результатами тестового прогону у дисципліні Wildlife модифікація смартфона на базі Exynos 2200 набрала 6684 бали, а версія з чипом Snapdragon 8 Gen 1 – 9548 балів. Результати в Wild Life Extreme – 2492 проти 1481 "папуги" на користь Snapdragon-версії.

У бенчмарку GFXBench Manhattan Snapdragon 8 Gen 1 випередив Exynos 2200 приблизно на 24%, а у GFXBench T-Rex – на 35%, хоча тактова частота GPU Xclipse 920 була вищою. На думку блогера, така різниця у результатах випробувань може бути зумовлена ​"сирим" програмним забезпеченням. У цьому випадку Samsung зможе покращити продуктивність мобільної платформи за допомогою оновлення прошивки.

Серед інших можливих причин відставання Xclipse 920 від суперника, автор відео назвав фактори, пов'язані з "залізом". Серед них, за його припущенням, могли виявитися недостатньо висока тактова частота GPU або пропускна здатність пам'яті, і навіть проблеми з продуктивністю модуля Infinity Cache. Крім того, можливості графічного процесора теоретично могло обмежити знижене енергоспоживання.

Найактуальніші результати тестування обох версій Galaxy S22 Ultra стануть відомі пізніше принаймні виходу офіційних оглядів новинки. На той час продуктивність смартфона в будь-якій модифікації може змінитися в міру виходу оновлень програмного забезпечення.

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