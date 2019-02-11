Падіння метеорита у Венесуелі потрапило на відео

У північній Венесуелі впав метеорит. Падіння вогняної кулі сталося поблизу Валенсії і спровокувало спалах трави.

Відзначається, що жителі штатів Арагуа, Карабобо, Гуаріко, а також столиці Каракас помітили у нічному небі яскравий спалах.

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Падіння метеорита сталося поблизу Валенсії і, за словами одного з очевидців, спровокувало спалах трави. Як відзначають у своїх дописах користувачі, інцидент стався о 19:35 суботи, 9 лютого.

A esta hora, 7:35 PM sábado 09/02/2019, acaba de verse en los cielos de Valencia caer un meteorito, cayó cerca del cc el arboral, justo frente a la urb quintas de flor amarillo Valencia @KelvinCastilloP @Heberlizeth @carlaangola @RSTIsabelica @trafficVALENCIA pic.twitter.com/W4a1P6XFPn — Karol Salas (@KarolSalas81) February 9, 2019

Usuarios en las redes sociales reportan una gran luz en el cielo de Caracas. Me hacen llegar este video pic.twitter.com/GVsnxFb6cP — Miguel Malliotakis (@Malliotakis_) February 10, 2019

Otro video del avistamiento del supuesto meteorito al caer la noche de este sábado #9Feb en Valencia / Via @rafa50032 pic.twitter.com/taYYsJSCJF — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) February 10, 2019

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