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Падіння метеорита у Венесуелі потрапило на відео

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Падіння метеорита зафіксували на відео - фото 1
Падіння метеорита зафіксували на відео / freegreatpicture

У північній Венесуелі впав метеорит. Падіння вогняної кулі сталося поблизу Валенсії і спровокувало спалах трави.

Відзначається, що жителі штатів Арагуа, Карабобо, Гуаріко, а також столиці Каракас помітили у нічному небі яскравий спалах.

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Падіння метеорита сталося поблизу Валенсії і, за словами одного з очевидців, спровокувало спалах трави. Як відзначають у своїх дописах користувачі, інцидент стався о 19:35 суботи, 9 лютого.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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