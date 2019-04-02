Падіння блакитного метеорита в небі над Флоридою потрапило в кадр

Блакитний метеорит пролетів над Флоридою у США. Падіння величезної кулі зняли на відео місцеві жителі.

Космічне тіло впало в південно-східній частині США увечері 30 березня. Національна метеослужба в Таллахассі підтвердила факт приземлення метеора близько 23:52 за місцевим часом.

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На кадрах, опублікованих місцевими жителями, видно, як величезна блакитна куля згорає в атмосфері.

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