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Bugatti випустила шампанське: його присвятили торішньому рекорду
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Французька компанія Champagne Carbon спільно з Bugatti випустила обмежену партію шампанського під назвою ƎB.02 300+ Vintage 2006 Grand Cru. Його появу присвятили рекорду компанії Bugatti.
У вересні 2019 року компанія Bugatti оголосила про новий світовий рекорд максимальної швидкості, встановлений на "близькому до серійного" гіперкару Chiron: гонщик Енді Воллес розігнався до 490,484 кілометра на годину.
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Глава марки Штефан Вінкельманн заявив, що Bugatti стала першим автовиробником, якому вдалося показати настільки вражаючий результат. Тепер, через рік, Bugatti випустила шампанське, присвячене торішньому рекорду, спільно з французькою компанією Champagne Carbon: лімітовану серію назвали ƎB.02 300+ Vintage 2006 Grand Cru.
Пляшка шампанського обійдеться покупцеві у 270 євро
Фірмова пляшка вінтажного шампанського 2006 року з покриттям з вуглецевого волокна обійдеться у 270 євро. Рівно стільки ж коштує і пляшка 15-річного шампанського ƎB.01 for Bugatti, випущеного раніше.
Правда, торішнє досягнення, встановлене гіперкаром Chiron Super Sport 300+, не зареєстроване у Книзі рекордів Гіннесса, оскільки заїзд був тільки в одну сторону й автомобіль був прототипом як на момент заїзду, так і залишається ним дотепер.
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