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Марсохід Curiosity зробив нове селфі перед рекордним підйомом на пагорб

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Селфі марсоходу Curiosity - фото 1
Селфі марсоходу Curiosity / nasa

Марсохід Curiosity встановив рекорд, піднявшись на найкрутіший пагорб з усіх, на які він коли-небудь підіймався. Ровер подолав "Фронтон Грінхью" – широкий шар скель, які розташовані на вершині пагорба. Перед тим, як встановити рекорд, марсохід зробив нове селфі.

На знімку перед марсоходом видно дірку, яку він пробурив, збираючи зразки грунту в місцевості, яка отримала назву "Хаттон". Селфі ж являє собою 360-градусну панораму, складену з 86 зображень.

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Марсохід Curiosity зробив нове селфі перед рекордним підйомом на пагорб - фото 393861

На зображенні Curiosity розташований на 3,4 метра нижче, ніж точка, на яку він пізніше "виліз". Для того, щоб піднятися на пагорб, роверу знадобилося три спроби, друга з яких вивела його під нахил 31 градус – найбільший, який він коли-небудь робив на Марсі.

Перед підйомом Curiosity записав відео за допомогою своїх навігаційних камер, яке показує, яким чином йому вдається робити селфі.

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Джерело: nasa
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