Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Євро 2020

Ознаки, які видають аристократичне походження

  • 43
Дворяни - фото 1
Дворяни / theguardian

Нащадків у дворян залишилося чимало. І цілком ймовірно, що ви серед них. Засумнівалися? А ви перевірте!

Ніжна "блакитна" шкіра

Не секрет, що аристократи не працювали. Всі справи по дому і в полі виконували селяни. Тому шкіра у роботяг завжди засмагла і обвітрена. Дворяни ж завжди берегли свою шкіру, щоб ні в якому разі не бути схожим на селян. Ховалися в тіні, носили крислаті капелюхи і не виходили з дому з 12 до 3 години дня.

І ще: Ранкові процедури, з яких варто починати день

Ніжки Попелюшки

Маленькі акуратні ніжки – ще одна ознака дворянського походження. Аристократки мало ходили пішки, не працювали і дуже берегли витонченість своїх ніг. Відомо, що, навіть маючи великий розмір ноги, дівчата йшли на все, щоб зменшити стопу.

Ознаки, які видають аристократичне походження - фото 353200

Довгі пальці

Дітей у дворянських сім'ях змалку навчали грі на фортепіано. Музикування на інструменті було обов'язковим умінням для кожної дівчини і юнаки. Вважається, що саме заняття на піаніно формувало у дворян акуратні долоні з довгими пальцями.

Ознаки, які видають аристократичне походження - фото 353201

Гарна постава

Красива постава – ще одна ознака, що вказує на спорідненість з дворянами. У сім'ях аристократів до постави завжди ставилися дуже серйозно. Дівчатка годинами ходили по будинку з книжками на голові, в юнаків вчили сидіти в сідлі з ідеально рівною спиною.

Читайте також: Лікарі розповіли про небезпеку нарощування вій

Джерело: theguardian
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіал Кріпосна 2 сезон 7, 8 серія: дивитись онлайн продовження драми СТБ
  • 05 вересня, 20:45
  • 13021
Моделі 90-х: як змінилася перша у світі супермодель Дженіс Дікінсон (18+)
  • 05 вересня, 18:21
  • 1813
Говори українською красиво! 10 колоритних слів, які збагатять твою мову
  • 04 вересня, 19:10
  • 1928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство