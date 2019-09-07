Ознаки, які видають аристократичне походження

Нащадків у дворян залишилося чимало. І цілком ймовірно, що ви серед них. Засумнівалися? А ви перевірте!

Ніжна "блакитна" шкіра

Не секрет, що аристократи не працювали. Всі справи по дому і в полі виконували селяни. Тому шкіра у роботяг завжди засмагла і обвітрена. Дворяни ж завжди берегли свою шкіру, щоб ні в якому разі не бути схожим на селян. Ховалися в тіні, носили крислаті капелюхи і не виходили з дому з 12 до 3 години дня.

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Ніжки Попелюшки

Маленькі акуратні ніжки – ще одна ознака дворянського походження. Аристократки мало ходили пішки, не працювали і дуже берегли витонченість своїх ніг. Відомо, що, навіть маючи великий розмір ноги, дівчата йшли на все, щоб зменшити стопу.

Довгі пальці

Дітей у дворянських сім'ях змалку навчали грі на фортепіано. Музикування на інструменті було обов'язковим умінням для кожної дівчини і юнаки. Вважається, що саме заняття на піаніно формувало у дворян акуратні долоні з довгими пальцями.

Гарна постава

Красива постава – ще одна ознака, що вказує на спорідненість з дворянами. У сім'ях аристократів до постави завжди ставилися дуже серйозно. Дівчатка годинами ходили по будинку з книжками на голові, в юнаків вчили сидіти в сідлі з ідеально рівною спиною.

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