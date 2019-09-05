Лікарі розповіли про небезпеку нарощування вій

Процедури з нарощування вій сьогодні дуже популярні й зажадані. Втім, медики відзначають, що їх виконання загрожує небезпечними наслідками.

Зокрема, свою думку з приводу нарощування вій висловили британські фахівці. Лікар Елізабет Хоукс розповіла про те, що останнім часом експерти фіксують зростання кількості очних інфекцій, пов'язаних із застосуванням штучних вій.

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"Із ростом різноманітності процедур з нарощування вій зросла і кількість нагальних проблем із зараженням очей", – сказала, зокрема, лікар-офтальмолог. Хоукс попередила любительок нарощених вій про те, що зловживання б'юті-процедурами може привести до незворотної втрати вій. Якщо врахувати, що вії в першу чергу призначені для захисту очей від пилу і мікробів, а також вкрай важливі для збереження зору, їх втрата може бути пов'язана з дуже небезпечними наслідками.

Одним з таких, за словами експерта, є блефарит, випадки якого останнім часом спостерігаються все частіше. Блефарит – це хронічне запальне захворювання, і воно проявляється у вигляді пухлинних наростів, що з'являються над віями.

Нарощування вій

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