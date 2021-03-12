Ознаки дефіциту вуглеводів в раціоні: від втоми до головного болю

Фахівець з харчування Даніела Крело назвала п'ять ознак, які говорять про нестачу вуглеводів. Якщо ви помітили у себе такі симптоми, не поспішайте бігти за продуктами і наїдатися.

Вуглеводи – головний постачальник енергії для нашого організму. Вони мають бути в щоденному раціоні.

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Втома і слабкість. Коли організм страждає від нестачі глюкози, знижується рівень енергії. Тому людина відчуває сильну втому і втрату сил.

Тяга до їжі. Бажання поїсти, навіть коли ви неголодні, говорить про порушення через дефіцит вуглеводів. Не секрет, що під час травлення основні їх види, крохмаль і цукор розпадаються на глюкозу.

Неприємний запах з рота. Через брак вуглеводів організм починає переробляти жирові запаси. Вони переходять в стан кетозу і починають виділяти сполуки кетони через рот. Тому і виникає неприємний запах з ротової порожнини.

Запор. Для нормальної роботи травної системи необхідна клітковина. Добути її можна через продукти з високим вмістом вуглеводів.

Головний біль і проблеми з концентрацією. Нашому мозку потрібна енергія, якою його забезпечує глюкоза. Нестача речовини провокує порушення в роботі нервової системи і когнітивних функцій.

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