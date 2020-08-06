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Ожина: названі корисні властивості сезонної ягоди

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Ожина - фото 1
Ожина / anywellmag

Ожина покращує здоров'я травної системи, зміцнює імунітет і здоров'я серця. Вона допомагає доглядати за шкірою і зберігає зір.

Для кісток
Багатий склад ожини бере участь в підтримці здоров'я кісток. Кальцій і фосфор зміцнюють кістки, а магній сприяє засвоєнню кальцію в організмі. Вітамін D в ожині важливий для засвоєння білка і важливий для запобігання остеопорозу.

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Для серця і судин
Магній і клітковина в ожині запобігають закорковуванню артерій і нормалізують кровообіг. Це знижує ризик інсульту і атеросклерозу. Магній допомагає регулювати кров'яний тиск і запобігає аритмії.

Для мозку і нервів
Вживання ожини покращує розумові здібності. З'єднання в ожині уповільнюють вікове зниження як рухової, так і когнітивної активності, покращують пам'ять і увагу. Марганець в ожині життєво важливий для роботи мозку. Дефіцит марганцю може привести до епілепсії. Ягода також здатна захистити клітини мозку від дегенерації.

Ожина: названі корисні властивості сезонної ягоди - фото 419496

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Джерело: anywellmag
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