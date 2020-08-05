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Ці продукти допомагають зняти стрес

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Ці продукти допомагають зняти стрес - фото 1

Постійна напруга негативно впливає не лише на якість життя, а й на організм. А часте заїдання стресу неправильними продуктами лише погіршує ситуацію. Що їсти, щоб зменшити негативний вплив - читайте далі.

Пора відмовитись від солодощів у важких ситуаціях, а придивитись до доволі звичайних продуктів, які здатні справді зняти стрес та зміцнити здоров'я. Серед них продукти з вітаміном B1, приміром, вівсянка, горіхи, цвітна капуста та гречка.

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Не менш важливим для нервової системи є вітамін B2, який можна знайти у сирі, молоці, шпинаті, абрикосах та бобових. А для профілактики анемії та для хорошого метаболізму амінокислот не варто ігнорувати смаколики з B12. Йдеться про йогурт, сир, рибу.

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Також для нормальної роботи мозку та гормонального балансу потрібен йод, який є у морепродуктах, а також огірках, картоплі, чорній смородині та хурмі. Якщо ж стреси накривають з головою, то найкраще звертатись до свого лікаря, щоб не займатись самолікуванням.

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Джерело: newsyou.info
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