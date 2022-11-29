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Ожеледиця та невеликий сніг: якою буде погода в Україні 30 листопада

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Погода в Україні 30 листопада 2022 - фото 1
Погода в Україні 30 листопада 2022 / Brigitte Tohm on Unsplash

30 листопада в Україні переважатиме вітряна погода з мінливою хмарністю. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

30 листопада, у середу, лише вночі у більшості північних областей очікуються невеликі снігопади. Вдень по всій країні без опадів з мінливою хмарністю. Відповідно до даних Укргідрометцентру, ожеледиця погіршить ситуацію на дорогах у північних та західних областях.

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Також синоптики попереджають про східний вітер з поривами до 7-12 м/с, а у східних областях до 15-20 м/с.

В Карпатському регіоні та на сході країни вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині протягом доби від 4° тепла до 1° морозу, у Криму вдень 5-10° тепла, – йдеться у повідомленні.

У Києві та на Київщині 30 листопада вночі сніжитиме, вдень переважатиме суха та хмарна погода з температурою від -2 до +1.

Прогноз погоди на 30 листопада по містах України:

Ожеледиця та невеликий сніг: якою буде погода в Україні 30 листопада - фото 516361

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