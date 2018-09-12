Неймовірні пейзажі світу від Піта Демарко: яскраві фото

Талановитий фотограф показує міські та природні пейзажі з різних куточків світу, від яких перехоплює подих!

Знайомтесь, Піт Демарко (Pete DeMarco) – фотограф. який зараз мешкає у мільйонному місті Пусан у Південній Кореї. Чоловік фокусується на туристичній та ландшафтній зйомці, захоплюючи в об'єктиві найефектніші пейзажі природи та міст. Насолоджуйтесь:

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Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

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