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Неймовірні пейзажі світу від Піта Демарко: яскраві фото

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Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 1
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

Талановитий фотограф показує міські та природні пейзажі з різних куточків світу, від яких перехоплює подих!

Знайомтесь, Піт Демарко (Pete DeMarco) – фотограф. який зараз мешкає у мільйонному місті Пусан у Південній Кореї. Чоловік фокусується на туристичній та ландшафтній зйомці, захоплюючи в об'єктиві найефектніші пейзажі природи та міст. Насолоджуйтесь:

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Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275485
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275484
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275470
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275471
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275472
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275473
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275474
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275475
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275476
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275477
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275478
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275479
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275480
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275481
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275482
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко - фото 275483
Подорож світом в об'єктиві Піта Демарко / Pete DeMarco

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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