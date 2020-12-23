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Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою

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Казковий Синевир - фото 1
Казковий Синевир / instagram

На Закарпатті замерзло найбільше за площею гірське озеро України Синевир. Фотографії з неймовірними зимовими пейзажами встигли заполонити інтернет.

Синевир вважається одним з семи чудес України. Вік озера приблизно 10 000 років. Його глибина місцями досягає 24-х метрів.

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Озеро дуже популярне серед туристів в будь-яку пору року. Територія тут доглянута і облаштована для комфорту відвідувачів. Для кращого кругозору тут зведено оглядові майданчики. Водойма розташована в заповідній зоні Національного парку з однойменною назвою. Тому крім озера в цій місцевості можна поспостерігати за життям диких тварин і розглянути рідкісні види рослин.

Поїхавши на Синевир, можна заглянути і в єдиний в Україні центр реабілітації бурих ведмедів. Зараз озеро повністю покрито льодом. Відчайдушні туристи не бояться і спокійно крокують периметром водойми.

Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою - фото 440366

Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою - фото 440367

Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою - фото 440368

Озеро Синевир зачарувало мережу зимовою красою - фото 440369

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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