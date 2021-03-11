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Outriders: вийшов новий сюжетний трейлер популярної гри

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Outriders - фото 1
Outriders / igromania

У мережі показали трейлер гри Outriders. Шанувальники у захваті від ролика!

Square Enix і People Can Fly опублікували новий сюжетний трейлер рольового бойовика Outriders. І в ньому розповіли передісторію наших персонажів: після того, як у справжніх героїв не вийшло врятувати людство, на інший кінець галактики відправили ізгоїв, смертників.

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Планета, на якій посланці мали дати бій страшній загрозі, вплинула на них: бійці обзавелися мутаціями, які роблять їх сильнішими після кожної перемоги. Завдяки цьому вони можуть дивитися в обличчя будь-якій небезпеці.

Зараз демоверсія Outriders доступна на всіх платформах: PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 і Xbox Series. А реліз гри запланований на 1 квітня, і це не жарт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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