It Takes Two: дивіться новий трейлер захопливої гри для двох

Автори кооперативного екшен-платформера It Takes Two представили новий трейлер. Ролик опубліковано на каналі Electronic Arts на YouTube.

Головні герої It Takes Two – колишнє подружжя Коді і Мей.

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На початку гри вони повідомляють своїй доньці про розлучення. Завдяки Книзі любові дівчинка Роуз переселяє душі батьків в ляльок, щиро бажаючи, щоб вони знову навчилися жити в мирі та злагоді. Гравцям, які хочуть завершити тайтл, доведеться діяти спільно. В кінці проходження, ймовірно, Коді і Мей отримають шанс знову стати людьми.

За інформацією розробників з Hazelight Studios, проходження It Takes Two займе 14-15 годин. Реліз гри заплановано на 26 березня.

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