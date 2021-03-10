Майже 90-річний геймер з Китаю пройшов понад 300 ігор

Китайський пенсіонер у 86 років захоплюється геймінгом. За останні 20 років його рекорд становив понад 300 відеоігор. Дідусь не збирається зупинятися і навіть створює огляди та власні гайди по проходженню ігор.

Ян Бінлінь вирішив йти в ногу з часом і вибрав досить незвичайне хобі, замість традиційного садівництва і читання, чим у більшості випадків захоплюються його однолітки, він взявся за відеоігри.

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Я дуже люблю це заняття і розумію молодих геймерів та підлітків, які хочуть швидше пограти, але закликаю їх раціонально розпоряджатися своїм часом. Адже тривалі ігри погано впливають на здоров'я, – говорить дідусь.

Все життя чоловік пропрацював в інженерії, тому його завжди цікавили високі технології. Після виходу на пенсію він захопився відеоіграми разом зі своїм онуком. Спочатку це були головоломки, а потім все складніші.

Нині у геймера дуже велика колекція різних версій ігор для PS4, які він називає своїми скарбами. Дідусь також володіє безліччю нашумілих релізів, але найбільше любить хоррор. Це заняття китаєць називає рутиною. Він грає по 2-3 години в день і ніколи не використовує гайди. Навпаки створює особисті нотатки по проходженню ігор і пише огляди.

Сім'я Бінлінь підтримує старійшину свого роду і сподівається бути такою ж просунутою у його віці.

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