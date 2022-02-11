Отець Стю: дивіться трейлер фільму з Марком Волбергом і Мелом Гібсоном

У мережі з'явився трейлер фільму "Отець Стю". Він заснований на реальній історії боксера, який став священником.

Головну роль картині виконав Марк Волберг. На екрани кінотеатрів стрічка вийде 15 квітня. А поки гайда дивитися її трейлер на Радіо MAXIMUM!

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Байопік розповість про чоловіка Стюарта Лонга. Після закінчення своєї боксерської кар'єри він переїжджає до Лос-Анджелеса. Там колишній спортсмен зустрічає вчительку католицької недільної школи Кармен і, щоб завоювати її прихильність, починає відвідувати церкву.

Отець Стю, дивіться трейлер фільму з Марком Волбергом:

Подругу Лонга у фільмі зіграла Тереса Руїс, а його батьків – дворазовий лауреат "Оскара" Мел Гібсон та австралійська актриса Джекі Вівер. Сценарій картини написала Розалінда Росс, вона виступила режисером фільму. Продюсуванням "Отця Стю" займалися Волберг, Стівен Левінсон, Джордон Фосс, а також Мікі Лі, Колін Кемп, Патрік Піч та Тоні Грація.

Раніше вийшов трейлер комедії "Загублене місто" з Бредом Піттом та Сандрою Буллок. Прем'єру фільму заплановано на 25 березня.

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