На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Бюджет нової Місії нездійсненної виявився захмарним: у всьому винен Том Круз
-
- 103
Бюджет сьомої частини бойовика "Місія нездійсненна" перевищив 290 мільйонів доларів. Це на кілька десятків мільйонів перевищує заплановані витрати. Розповідаємо, до чого тут Том Круз.
Кінокомпанії Paramount і Skydance Media взяли на себе непередбачуваний потік витрат. Представники студій і фінансові партнери очікували витратити щонайменше на 50 мільйонів доларів менше. Для порівняння: попередня "Місія нездійсненна: Фолаут" коштувала 190 мільйонів доларів – це майже на третину менше, пише Variety.
Це цікаво: Через трюк Тома Круза для Місії нездійсненної знепритомніло стадо корів
Істотним чинником збільшення бюджету стали постійні переноси зйомок через пандемію коронавірусу. Спочатку планувалося, що зйомки стартують у Венеції в лютому 2020 року. Загалом призупиняли та продовжували зйомки 7 разів. Символічно для сьомої частини франшизи.
Непередбачені витрати також збільшили обмеження охорони здоров'я країн, де знімалася картина та спалахи вірусу. Виробництво торкнулося шести країн, включаючи Італію, Польщу та ОАЕ. Через це виникли проблеми із доставкою знімальної групи, карантинами. З цієї причини могли перекривати цілі вулиці чи канали, і творцям доводилося бути дуже гнучкими.
Також однією з найзатратніших категорій виявилися трюки безстрашного Тома Круза. Для них потрібно багато людей та обладнання, постачання якого затримувала пандемія. Натомість актор зміг втілити у життя дитячу мрію та виконати найнебезпечніший трюк у своїй кар'єрі – він з'їхав на мотоциклі зі скелі у Норвегії.
Paramount планував покрити частину витрат страховкою, оскільки пандемію можна зарахувати до непередбачуваних обставин. Проте студія виявилася втягнутою в павутиння судових розглядів зі страховою компанією.
Зйомки сьомої частини блокбастера завершились у вересні 2021 року. Крім Круза, який повернувся до ролі спецагента Ітана Ханта, у картині знялися Саймон Пегг, Хейлі Етвелл, Вінг Реймс, Шей Вігем, Генрі Черні та інші. Режисером виступив Крістофер МакКуоррі.
Читайте також: Місію нездійсненну 7 та Топ Ґан: Меверік знову перенесли: відомі нові дати прем'єр
-
19:52Американець продав анімацію зі смітником за 250 тисяч доларів
-
19:20Нацвідбір на Євробачення 2022: коли і де дивитися фінал
-
18:48Disney назвав дату виходу серіалу про джедая з "Зоряних війн"
-
18:15Гороскоп на 11 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:19Учені розповіли, яка музика подобається екстравертам, а яка – інтровертам
-
16:49Samsung Galaxy S22 Ultra випробували у популярних іграх: на що він здатний
-
16:21Lexus показав свій новий електричний суперкар, який стане спадкоємцем LFA
-
15:48Автори "Футурами" випустять продовження оригінального мультсеріалу
-
15:19Кім Кардашян знялася для обкладинки американського Vogue: стильні фото
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
14:16Американський фігурист Натан Чен встановив новий світовий рекорд: відео
-
13:46Що таке соціальна тривожність і як вона впливає на стосунки
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
13:18Які продукти сприяють засвоєнню заліза
-
12:48Так просто! 5 крутих лайфхаків для маленької кухні
-
12:2510 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
-
11:44"Найгарніші ноги України": Леся Нікітюк у золотистому бікіні похизувалася сідницями
-
11:15Вікінги: Вальгалла – Netflix випустив офіційний трейлер серіалу
-
10:43Всесвітній автомобіль року: ось претенденти на титул найкращого авто у світі
-
10:19Санта Дімопулос показала себе у розпусних позах: фото 18+
-
09:43Розкрита найзагадковіша таємниця життя Марко Поло
-
09:16Як продовжити життя мінімум на 10 років
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
17:51Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022
-
14:50Представлено Galaxy S22 Ultra: усе, що потрібно знати про новинки від Samsung
-
12:2510 найкращих подарунків на День Святого Валентина до 200 гривень
-
08:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 лютого
-
07:22Мешканка Нідерландів перетворила старе зерносховище на крутий будинок
- 09 лютого
-
21:48Найгарячіші образи Хлої Морец за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
18:50Якою має бути зарплата для комфортного життя: відповідь українців
-
14:505 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день
-
12:19Том Гіддлстон святкує 41-річчя! Вгадай фільм з актором за фото
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 лютого
-
07:13У дусі ретро: Skoda відновила унікальне гоночне купе з 60-х
- 08 лютого
-
20:22Як виглядає найбільш несподіваний тренд у макіяжі 2022
-
17:18Я, "Побєда" і Берлін: дивіться трейлер комедійного фільму за повістю Кузьми Скрябіна
-
15:17Як часто потрібно міняти постіль: поради, які ігнорують майже усі
-
12:50Фотограф показав унікальність Нової Зеландії у неймовірних кадрах
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 лютого
-
07:47В ОАЕ презентують човен з водневими двигунами, який зможе літати на висоті 80 см над водою
- 07 лютого
-
20:20Як змінювалася карколомна красуня Елізабет Херлі: фото 18+
-
18:40Як приготувати той самий класичний торт Снікерс: покроковий рецепт
-
15:19Названо найбільших пліткарів серед знаків Зодіаку: хто потрапив у цей список
-
12:50Дизайн дому: найкращі ідеї з мережі, які захоплюють
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 лютого
-
07:19Погода в Україні 7 лютого: очікуються дощі та потепління
- 06 лютого
-
20:20Як краще спати, якщо у вас коронавірус: актуальні поради лікарів
-
17:51Хто винен у ДТП: ця спірна ситуація часто збиває з пантелику навіть досвідчених водіїв