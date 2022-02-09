Бюджет нової Місії нездійсненної виявився захмарним: у всьому винен Том Круз

Бюджет сьомої частини бойовика "Місія нездійсненна" перевищив 290 мільйонів доларів. Це на кілька десятків мільйонів перевищує заплановані витрати. Розповідаємо, до чого тут Том Круз.

Кінокомпанії Paramount і Skydance Media взяли на себе непередбачуваний потік витрат. Представники студій і фінансові партнери очікували витратити щонайменше на 50 мільйонів доларів менше. Для порівняння: попередня "Місія нездійсненна: Фолаут" коштувала 190 мільйонів доларів – це майже на третину менше, пише Variety.

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Істотним чинником збільшення бюджету стали постійні переноси зйомок через пандемію коронавірусу. Спочатку планувалося, що зйомки стартують у Венеції в лютому 2020 року. Загалом призупиняли та продовжували зйомки 7 разів. Символічно для сьомої частини франшизи.

Непередбачені витрати також збільшили обмеження охорони здоров'я країн, де знімалася картина та спалахи вірусу. Виробництво торкнулося шести країн, включаючи Італію, Польщу та ОАЕ. Через це виникли проблеми із доставкою знімальної групи, карантинами. З цієї причини могли перекривати цілі вулиці чи канали, і творцям доводилося бути дуже гнучкими.

Також однією з найзатратніших категорій виявилися трюки безстрашного Тома Круза. Для них потрібно багато людей та обладнання, постачання якого затримувала пандемія. Натомість актор зміг втілити у життя дитячу мрію та виконати найнебезпечніший трюк у своїй кар'єрі – він з'їхав на мотоциклі зі скелі у Норвегії.

Paramount планував покрити частину витрат страховкою, оскільки пандемію можна зарахувати до непередбачуваних обставин. Проте студія виявилася втягнутою в павутиння судових розглядів зі страховою компанією.

Зйомки сьомої частини блокбастера завершились у вересні 2021 року. Крім Круза, який повернувся до ролі спецагента Ітана Ханта, у картині знялися Саймон Пегг, Хейлі Етвелл, Вінг Реймс, Шей Вігем, Генрі Черні та інші. Режисером виступив Крістофер МакКуоррі.

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