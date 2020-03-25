Отче наш: текст та історія головної молитви християн

Текст молитви "Отче наш", яку повинні знати всі віряни, – далі у статті. Вивчіть слова напам'ять та промовляйте їх у моліннях до Господа.

Отче наш або Господня молитва – це головна молитва для усіх християн. Її надав сам Ісус Христос, а записана вона у Новому Заповіті Біблії.

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Богу не притаманні образа і помста, адже Він будь-якої миті готовий прийняти й пробачити кожному, хто звернеться до Нього. Але відпущення гріхів можливе лише тоді, коли людина відмовилася від гріха, побачила всю його руйнівну гидоту та зненавиділа його за ті біди, які гріх приніс в життя. А прощення кривдників – пряма заповідь Христа!

Слова молитви "Отче наш"

Отче наш, що єси на небесах!

Хай святиться Ім'я Твоє,

Хай прийде Царство Твоє,

Хай буде воля Твоя,

як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

І прости нам провини наші,

Як і ми прощаємо винуватцям нашим.

Не дай нам впасти у спокусу,

Але визволи нас від лукавого.

Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки.

Амінь.

Спільна молитва "Отче наш" з Папою Франциском

25 березня відбулась спільна молитва "Отче наш" разом з Папою Франциском з Патріаршого собору. Усі віряни, увесь християнський світ у своїх домівках спільно молився за припинення пандемії коронавірусу.

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