Молитва до Трьох Святих – Василія Великого, Григорія Богослова і Іоанна Золотоустого

12 лютого віряни відзначають свято Трьох Святих та вшановують пам'ять Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Також у цей день потрібно молитися цим Святим Отцям. Текст молитви – далі.

Свято Трьох Святих на честь архієпископів, які прославилися релігійними текстами та проповідями ще за свого життя. Відзначають це свято ще з 1076 року. Головна справа 12 лютого – відвідати церкву та помолитися Трьом Святим.

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Слова молитви до Трьох Святих

О, всеблаженні святителі – Василь Великий, Григорій Богослове та Іоанн Золотоустий! Вислухайте нас, недосконалих і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництво, і занесіть молитву нашу до милостивого і людинолюбного Бога, перед Яким ви стоїте сьогодні в радості святих і з хорами ангелів. Моліть Його, людинолюбця, щоб Він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай вчинить з нами згідно з благаннями нашими та з ласки й доброти Своєї. Випросіть нам у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, родючість землі та у всьому всякий достаток і добробут, і щоб не на зло нам обернулось добро, дароване від щедрого Бога, але на славу Його і на прославлення вашого заступництва.

Нехай – через це заступництво – Своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам богоугодну можливість перейти шлях земного життя; визволить нас від повітряних митарств і Духом Своїм Святим наставить і провадить нас на дорогу, яка веде в оселі праведних, де безустанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну доброту Божого лиця. Свою Церкву святу від розколів і єресей збереже та, зрештою, її первісну вселенську єдність і цілісність відновить, вірних укріпить, заблудлих наверне і дарує всім те, що потрібне для визволення і слави Божої; нехай подає нам усім ваше архіпастирське і святе благословення, щоб, ним бережені, ми визволились від всякої біди та напасті. Вислухайте моління наше, святителі Христові, і моліть безустанно за нас всесильного Бога, що Його славлять і Йому поклоняються в трьох Особах, і Йому належить всяка слава, честь і влада на віки вічні. Амінь.

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